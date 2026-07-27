Nurgaga pihustustoru, 055
Reguleeritava nurgaga düüs, mille reguleerimisvahemik on 0-90°. Lihtne reguleerida vastavalt erinevat tüüpi mustusele ja pindadele.
Reguleeritava nurgaga Kärcheri düüs, mille kõrgsurvejoa reguleerimisvahemik on 0–90°. Lihtne reguleerida vastavalt erinevat tüüpi mustusele ja pindadele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Düüsi suurus ( )
|55
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
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