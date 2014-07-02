Nurgaga pihustustoru

Eriti pikk, nurga all olev pihustustoru (u 1 m), et puhastada kerge vaevaga ka kõige raskemini ligipääsetavad kohad, nt vihmaveerennid või sõidukite kerealune piirkond. Sobib kõigi kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri seeriate K2–K7 survepesurite mudelitega.

Omadused ja tulu
Eriti pikk nurgaga pihustustoru (1 m)
  • Võimaldab hõlpsasti puhastada ka raskesti ligipääsetavad kohad, nt vihmaveerennid või sõidukite kerealused
Võimas puhastus kõrgsurve abil
  • Mustuse parem leotamine ja tõhus puhastamine.
Kõrgsurve — lehvikjuga
  • Puhastab ühtlaselt ja eemaldab tõrksa mustuse
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 930 x 43 x 116
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Auto põhjad
  • Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
  • Prügikonteinerid
  • Veepunnid
  • Ratta korpus
  • Tünnid
  • Trepid
