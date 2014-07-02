Õhkrataste komplekt
Praktiline komplekt õhkrataste monteerimiseks kõrgsurvepesuritele HDS 1000 BE ja HDS 1000 DE. Tagab seadmete parema manööverdusvõime.
Praktiline õhkrataste komplekt kõrgsurvepesuritele HDS 1000 BE ja HDS 1000 DE, et tagada seadme parem manööverdusvõime.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kaal, sh pakend (kg)
|8,9
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