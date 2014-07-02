Õhkrataste komplekt

Praktiline komplekt õhkrataste monteerimiseks kõrgsurvepesuritele HDS 1000 BE ja HDS 1000 DE. Tagab seadmete parema manööverdusvõime.

Praktiline õhkrataste komplekt kõrgsurvepesuritele HDS 1000 BE ja HDS 1000 DE, et tagada seadme parem manööverdusvõime.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kaal, sh pakend (kg) 8,9
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