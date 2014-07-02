Otsikute komplekt FR jaoks, 650 l/h - 850 l/h

Düüside komplekt sisaldab düüse ja ühendusi. Kärcheri pinnapuhastitele (650-850 l/h).

Düüside komplekt sisaldab düüse ja ühendusi. Kärcheri pinnapuhastitele (650–850 l/h). Sobib järgmistele mudelitele: 2.640-679, 2.640-355 ja 2.641-065.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Vooluhulk (l/h) 650 / 850
Ühenduskeere M22 x 1,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,1