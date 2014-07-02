Otsikute komplekt FR jaoks, 850 l/h - 1100 l/h
Düüside komplekt sisaldab düüse ja ühendusi. Kärcheri pinnapuhastitele (850-1100 l/h).
Düüside komplekt sisaldab düüse ja ühendusi. Kärcheri pinnapuhastitele (850–1100 l/h). Sobib järgmistele mudelitele: 2.640-679, 2.640-355 ja 2.641-065.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|850 / 1100
|Ühenduskeere
|M22 x 1,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
Kokkusobivad masinad
- FR 30 ME pinnapuhasti
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 7/11-4 M Classic