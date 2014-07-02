Paberfiltrikotid, 5 tk., NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC
5 3-kihilist, rebenemiskindlat paberist filtrikotti. BIA-(U, S, G, C) tolmuklass M. Kõikidele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me ja NT 72/2 Eco Tc mudelitele.
5 3-kihilist, rebenemiskindlat paberist filtrikotti. BIA-(U, S, G, C) tolmuklass M. Kõikidele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me ja NT 72/2 Eco Tc mudelitele. Komplekti kuulub: 5 filtrikotti.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|5
|Värvus
|Pruun
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|340 x 260 x 35