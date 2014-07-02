Paberfiltrikotid, 5 tk., NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

5 3-kihilist, rebenemiskindlat paberist filtrikotti. BIA-(U, S, G, C) tolmuklass M. Kõikidele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me ja NT 72/2 Eco Tc mudelitele.

5 3-kihilist, rebenemiskindlat paberist filtrikotti. BIA-(U, S, G, C) tolmuklass M. Kõikidele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me ja NT 72/2 Eco Tc mudelitele. Komplekti kuulub: 5 filtrikotti.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 5
Värvus Pruun
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 340 x 260 x 35