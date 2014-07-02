Paberist tolmukott
Tõhus 2-kihiline paberist tolmukott. Vastupidav ja rebenemiskindel paberist tolmukott tolmu tõhusaks kinnipüüdmiseks. Tarnitavasse komplekti kuulub 5 kotti.
Omadused ja tulu
Kahekihiline
- Rebenemiskindel
- Esmaklassiline filtreerimisvõime
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|5
|Värvus
|Pruun
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|240 x 120 x 7
Kasutusvaldkonnad
- Kuiva tolmu imemiseks