Paberist tolmukott

Tõhus 2-kihiline paberist tolmukott. Vastupidav ja rebenemiskindel paberist tolmukott tolmu tõhusaks kinnipüüdmiseks. Tarnitavasse komplekti kuulub 5 kotti.

Omadused ja tulu
Kahekihiline
  • Rebenemiskindel
  • Esmaklassiline filtreerimisvõime
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 5
Värvus Pruun
Kaal (kg) 0,3
Kaal, sh pakend (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 240 x 120 x 7
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Kuiva tolmu imemiseks