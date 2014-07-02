Padja juhtplaat, 479 mm

Kasutamiseks koos puhastuspatjadega. Kiirühenduse ja kesklukuga.

Kasutamiseks koos puhastuspatjadega. Kiirühenduse ja kesklukuga.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt (mm) 479
Kogus (tk.) 1
Kaal (kg) 4,2
Kaal, sh pakend (kg) 3,8