Painduv pesutoru, 1050 mm

1050 mm painduv pesutoru, paindumisulatus 20° kuni 140°, sobib suurepäraselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks.

1050 mm painduv pesutoru, paindumisulatus 20° kuni 140°, sobib suurepäraselt raskesti ligipääsetavate alade (nt vihmaveerennid, autokatused, sõidukite kerealused või rattakoopad) puhastamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Max töösurve (bar) 210
Pikkus (mm) 1050
Temperatuur (°C) max. 150
Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 1,7
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