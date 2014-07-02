Painduv pesutoru, 1050 mm
1050 mm painduv pesutoru, paindumisulatus 20° kuni 140°, sobib suurepäraselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks.
1050 mm painduv pesutoru, paindumisulatus 20° kuni 140°, sobib suurepäraselt raskesti ligipääsetavate alade (nt vihmaveerennid, autokatused, sõidukite kerealused või rattakoopad) puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Max töösurve (bar)
|210
|Pikkus (mm)
|1050
|Temperatuur (°C)
|max. 150
|Ühenduskeere
|M22 x 1,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,4
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