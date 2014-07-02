Painduv pesutoru, 1050 mm

1050 mm painduv pesutoru, paindumisulatus 20° kuni 140°, sobib suurepäraselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks.

1050 mm painduv pesutoru, paindumisulatus 20° kuni 140°, sobib suurepäraselt raskesti ligipääsetavate alade (nt vihmaveerennid, autokatused, sõidukite kerealused või rattakoopad) puhastamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Max töösurve (bar) 210
Pikkus (mm) 1050
Temperatuur (°C) max. 150
Ühenduskeere M22 x 1,5
Kaal, sh pakend (kg) 1,4
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