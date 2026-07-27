Tänu oma muljetavaldavale 99,95% eraldusvõimele peab Kärcheri filter HEPA 13 kinni ka kõigest mõne mikromeetri suurused osakesed. Tänu filtri suurele eraldusvõimele püüab filter kindlalt kinni ka aerosoolid, viirused ja pisikud, paiskamata neid seadmest väljapuhutava õhuga ruumi tagasi. Kuna HEPA 13 filter on sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 1822:2019, vastab see ka hügieeniliselt tundlike alade kõrgetele ohutusnõuetele.