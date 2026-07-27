Pakendatud filter HEPA H13
Valikuline filter HEPA 13, millel on 99,95% eraldusvõime, mis on sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 1822:2019. Filtri efektiivsuse suurendamiseks ja välja puhutava õhu puhtuse tagamiseks.
Tänu oma muljetavaldavale 99,95% eraldusvõimele peab Kärcheri filter HEPA 13 kinni ka kõigest mõne mikromeetri suurused osakesed. Tänu filtri suurele eraldusvõimele püüab filter kindlalt kinni ka aerosoolid, viirused ja pisikud, paiskamata neid seadmest väljapuhutava õhuga ruumi tagasi. Kuna HEPA 13 filter on sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 1822:2019, vastab see ka hügieeniliselt tundlike alade kõrgetele ohutusnõuetele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|165 x 72 x 55