Parketiotsak
Pehmete harjastega Kärcheri parketiotsak parketi ja muude tundlike põrandate õrnatoimeliseks puhastuseks.
Pehmete harjastega parketiotsak sobib kõikide kõvade põrandate, näiteks parketi ja laminaadi, korgi, PVC, linoleumi ja plaatide õrnaks puhastuseks.
Omadused ja tulu
Lisatarvik Kärcheri tolmuimejatele VC 2 ja VC 3
Pehmete harjastega parketiotsak
- Kõvade põrandate õrnatoimeliseks puhastuseks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|301 x 115 x 178
Kasutusvaldkonnad
- Tundlikud pinnad