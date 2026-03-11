Parketiotsak
Pehmete harjastega Kärcheri parketiotsak parketi ja muude tundlike põrandate õrnatoimeliseks puhastuseks.
Pehmete harjastega parketiotsak sobib kõikide kõvade põrandate, näiteks parketi ja laminaadi, korgi, PVC, linoleumi ja plaatide õrnaks puhastuseks.
Omadused ja tulu
Sobib Kärcheri tolmuimejatele ja veefiltriga tolmuimejatele
Pehmete naturaalsete harjastega (hobusejõhv) hari
- Pehmeks ja õrnaks puhastuseks ilma kriimusid tekitamata.
Painduv ühendus
- Suurepärane manööverdusvõime, lihtne puhastada ka mööbli alt.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Standardne nimilaius (mm)
|35
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|301 x 175 x 54
Kasutusvaldkonnad
- Tundlikud pinnad