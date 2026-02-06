Tolmuimejate VC 6 Cordless ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax kõiki mudeleid saab hoida eraldiseisvas parkimisjaamas, et säästa ruumi ja vältida nende ümberkukkumist. Paigutamine seinale ei ole vajalik. Lisaks juhtmeta tolmuimejale on seal ruumi ka tarvikutele. Nii on need alati puhtad, töökorras ning käepärast. Tolmuimeja akulaadija saab samuti paigutada parkimisjaama, siis laetakse seadme parkimisel akut automaatselt. Eraldiseisva parkimisjaama kasutamiseks on vajalik täiendav seinaklamber, mis on kaasa pandud mudelitele VC 6 Cordless ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax. See on kinnitatud parkimisjaama külge. Täiendav seinaklamber parkimisjaama tarnekomplekti ei kuulu.