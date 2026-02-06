Parkimisjaam
Mugav hoiulahendus seadmele ja tarvikutele: eraldiseisev parkimisjaam ühildub kõigi tolmuimejate VC 6 Cordless ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax mudelitega.
Tolmuimejate VC 6 Cordless ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax kõiki mudeleid saab hoida eraldiseisvas parkimisjaamas, et säästa ruumi ja vältida nende ümberkukkumist. Paigutamine seinale ei ole vajalik. Lisaks juhtmeta tolmuimejale on seal ruumi ka tarvikutele. Nii on need alati puhtad, töökorras ning käepärast. Tolmuimeja akulaadija saab samuti paigutada parkimisjaama, siis laetakse seadme parkimisel akut automaatselt. Eraldiseisva parkimisjaama kasutamiseks on vajalik täiendav seinaklamber, mis on kaasa pandud mudelitele VC 6 Cordless ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax. See on kinnitatud parkimisjaama külge. Täiendav seinaklamber parkimisjaama tarnekomplekti ei kuulu.
Omadused ja tulu
Sisseehitatud laadimisfunktsioon
- Juhtmeta tolmuimeja akulaadija saab integreerida parkimisjaama.
- Tolmuimeja akut laetakse parkimisjaamas automaatselt.
- Tolmuimeja on alati kasutusvalmis.
Seadme ja tarvikute optimaalne hoiustamine ilma vajaduseta paigaldada parkimisjaam seinale
- Ruumisäästlik, turvaline ja paindlik hoiustamine.
- Juhtmeta tolmuimeja tarvikud saab hõlpsasti kinnitada eraldiseisva parkimisjaama külge.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|2,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|324 x 303 x 938