Peendetailide hari

Väike ja võimas peendetailide hari mobiilseks puhastamiseks tagab mustuse sihipärase eemaldamise raskesti ligipääsetavatest kohtadest. Saab paigaldada otse survepesuri päästikpüstolile.

Peendetailide hari ühendab lapiku veevoolu mõju ja harjaste mehaanilise pühkimisvõime raskesti ligipääsetavate ja nurga all paiknevate piirkondade põhjalikuks puhastamiseks näiteks jalgratastel. Mustus tõstetakse pinnalt lahti ja pestakse kohe maha. Kuna vett kasutatakse ainult siis, kui seadme päästik on alla vajutatud, saab veetarbimist juhtida väga tõhusalt ja üksikasjalikult. Samas säästetakse ka aku tööaega. Hari on paigaldatud otse päästikpüstolile. Vajaduse korral saab harjapea välja vahetada. Peendetailide hari ühildub kõigi mobiilsete välipuhastitega OC 3.

Omadused ja tulu
Peendetailide hari: Õrn, kuid tõhus peendetailide hari
Õrn, kuid tõhus peendetailide hari
Mustuse ladestuste põhjalik eemaldamine isegi raskesti ligipääsetavates kohtades.
Peendetailide hari: Eemaldatav harjapea
Eemaldatav harjapea
Alati lihtne kohandada hügieeniliseks puhastamiseks.
Peendetailide hari: Paigaldatav päästikpüstolile
Paigaldatav päästikpüstolile
Töötamine ühe käega suuremaks paindlikkuseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 200 x 35 x 48
Kasutusvaldkonnad
  • Jalgrattad
  • Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
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