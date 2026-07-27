Peendetailide hari ühendab lapiku veevoolu mõju ja harjaste mehaanilise pühkimisvõime raskesti ligipääsetavate ja nurga all paiknevate piirkondade põhjalikuks puhastamiseks näiteks jalgratastel. Mustus tõstetakse pinnalt lahti ja pestakse kohe maha. Kuna vett kasutatakse ainult siis, kui seadme päästik on alla vajutatud, saab veetarbimist juhtida väga tõhusalt ja üksikasjalikult. Samas säästetakse ka aku tööaega. Hari on paigaldatud otse päästikpüstolile. Vajaduse korral saab harjapea välja vahetada. Peendetailide hari ühildub kõigi mobiilsete välipuhastitega OC 3.