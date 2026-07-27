Peendetailide hari
Väike ja võimas peendetailide hari mobiilseks puhastamiseks tagab mustuse sihipärase eemaldamise raskesti ligipääsetavatest kohtadest. Saab paigaldada otse survepesuri päästikpüstolile.
Peendetailide hari ühendab lapiku veevoolu mõju ja harjaste mehaanilise pühkimisvõime raskesti ligipääsetavate ja nurga all paiknevate piirkondade põhjalikuks puhastamiseks näiteks jalgratastel. Mustus tõstetakse pinnalt lahti ja pestakse kohe maha. Kuna vett kasutatakse ainult siis, kui seadme päästik on alla vajutatud, saab veetarbimist juhtida väga tõhusalt ja üksikasjalikult. Samas säästetakse ka aku tööaega. Hari on paigaldatud otse päästikpüstolile. Vajaduse korral saab harjapea välja vahetada. Peendetailide hari ühildub kõigi mobiilsete välipuhastitega OC 3.
Omadused ja tulu
Õrn, kuid tõhus peendetailide hariMustuse ladestuste põhjalik eemaldamine isegi raskesti ligipääsetavates kohtades.
Eemaldatav harjapeaAlati lihtne kohandada hügieeniliseks puhastamiseks.
Paigaldatav päästikpüstolileTöötamine ühe käega suuremaks paindlikkuseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|200 x 35 x 48
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
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