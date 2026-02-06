Tänu pehmetele ja õrnadele harjastele on puhastamine pehme harjaga püsiva toimega ja ilma jääkideta. See töötati välja spetsiaalselt seadmetele VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax. Hari avaldab muljet oma laiusega ning nurga all paiknevate kitsaste ja ovaalsete harjastega ning sobib seetõttu suurepäraselt suurte, väikeste ja tundlike pindade tõhusaks jälgedeta puhastamiseks.