Pehme hari
Puhastab tundlikke pindu õrnalt ja hoolikalt: pehme hari on seadmete VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax ideaalne tarvik.
Tänu pehmetele ja õrnadele harjastele on puhastamine pehme harjaga püsiva toimega ja ilma jääkideta. See töötati välja spetsiaalselt seadmetele VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax. Hari avaldab muljet oma laiusega ning nurga all paiknevate kitsaste ja ovaalsete harjastega ning sobib seetõttu suurepäraselt suurte, väikeste ja tundlike pindade tõhusaks jälgedeta puhastamiseks.
Omadused ja tulu
Pehmed harjased
- Tundlike pindade puhastamine ei jäta jälgi.
Kaldharjased
- Optimaalne ruumikasutus suuremate pindade lihtsaks puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|410 x 45 x 55
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Mööbel