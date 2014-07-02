Pehme käepidemega Easy Press kõrgsurve pesupüstol
Pehme käepidemega Easy Press kõrgsurve pesupüstol, millel on integreeritud adapter kõrgsurvevoolikutega ühendamiseks (M 22 x 1,5).
Pehme käepidemega kõrgsurve pesupüstol Easy Press, millel on integreeritud adapter kõrgsurvevoolikutega ühendamiseks (M 22 x 1,5).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Maksimaalne rõhk (bar)
|300
|Ühenduskeere
|M22 x 1,5
|Maksimaalne vooluhulk (l/h)
|max. 2500
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,9