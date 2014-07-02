Pehme käepidemega Easy Press kõrgsurve pesupüstol

Pehme käepidemega Easy Press kõrgsurve pesupüstol, millel on integreeritud adapter kõrgsurvevoolikutega ühendamiseks (M 22 x 1,5).

Pehme käepidemega kõrgsurve pesupüstol Easy Press, millel on integreeritud adapter kõrgsurvevoolikutega ühendamiseks (M 22 x 1,5).

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 300
Ühenduskeere M22 x 1,5
Maksimaalne vooluhulk (l/h) max. 2500
Värvus Must
Kaal, sh pakend (kg) 0,9
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