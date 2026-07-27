Pehme rullhari 500

Hüdraulilise ajamiga koos kasutatav pehme hari (4.762-584.0). Ideaalne klaaspindade ja päikesepaneelide puhastamiseks. Lihtne kiivahetussüsteem ja turvaline kinnitus ajamile.

Omadused ja tulu
Triibuvaba puhtus servani välja
  • Külje peal olevad harjased toimivad kaitsena kokkupõrgete eest ning puhastavad pinna ka kuni servani välja.
  • Triibuvaba puhastus tänu harja keskosas asuvatele diagonaalsetele harjastele.
Intuitiivsed värvikoodid
  • Värvikoodid lihtsustavad sobiva harjatarviku valimist.
Kiirvahetusmehhanism
  • Harjade kiire vahetamine võimaldab kiirelt kohanduda konkreetse koristustoiminguga.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

sisendtemperatuur (°C) 40
Värvus Sinine
Kaal, sh pakend (kg) 1,7
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Tundlike klaas-, PVC- või värvitud fassaadide puhastamiseks
  • Päikesepaneelide, pleksiklaasist pindade ja talveaedade puhastamiseks