Mööblil, lampidel ja elektroonikaseadmetel olev tolm võib pindadele pärast puhastamist jätta koledad jäljed või isegi kriimud, kui pinda puhastatakse sobimatul viisil. Tänu pehmetele harjastele võib mööbliharja kasutada erinevate pindade põhjalikuks, kuid õrnaks puhastamiseks, ilma et pindadele tekiks mingisugust kahju. Pehme mööbliharja, mida on lihtne tolmuimeja külge kinnitada, saab osta lisatarvikuks Kärcheri tolmuimejale VC 5.