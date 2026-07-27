Pehme tolmuhari
Pehmete harjastega mööblihari eemaldab tolmu riiulitelt, lampidelt, tundlikelt pindadelt ja elektroonikaseadmetelt.
Mööblil, lampidel ja elektroonikaseadmetel olev tolm võib pindadele pärast puhastamist jätta koledad jäljed või isegi kriimud, kui pinda puhastatakse sobimatul viisil. Tänu pehmetele harjastele võib mööbliharja kasutada erinevate pindade põhjalikuks, kuid õrnaks puhastamiseks, ilma et pindadele tekiks mingisugust kahju. Pehme mööbliharja, mida on lihtne tolmuimeja külge kinnitada, saab osta lisatarvikuks Kärcheri tolmuimejale VC 5.
Omadused ja tulu
Sobib Kärcheri kompaktsele tolmuimejale VC 5
Lihtne seadmele kinnitada
Pehmed harjased tagavad õrna puhastuse
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|117 x 41 x 71
Kasutusvaldkonnad
- Mööbel
- Tundlikud pinnad