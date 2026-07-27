Pehmete põrandalappide komplekt EasyFix
Põrandalapikomplektis Sensitive EasyFix on kaks kvaliteetset pehmet põrandalappi, mis sobivad ideaalselt tundlike poonitud põrandate õrnaks puhastamiseks.
Põrandalapikomplekt Sensitive sisaldab kahte väga pehmetest kiududest valmistatud lappi, mis kannavad põrandale üle vähem niiskust ja soojust. See tähendab, et isegi tundlikke poonitud põrandaid saab puhastada auruga väga õrnalt. Tänu takjakinnitussüsteemile saab põrandalappe hõlpsasti ja kiiresti kinnitada aurupuhasti põrandaotsiku EasyFix külge: lihtsalt vajutada põrandalapp põrandaotsikule EasyFix ja see on kasutamiseks valmis. Töö ajal jääb lapp kindlalt oma kohale - isegi nurgad ja servad saavad vaevata puhtaks. Pärast tööd saab kasutatud põrandalapi põrandaotsikult EasyFix eemaldada lihtsalt, puutumata kokku mustusega; selleks lihtsalt astuda lapi külge kinnitatud jalalipikule ja tõmmata otsik üles lapist eemale.
Omadused ja tulu
Eriti õrnaks puhastamiseksVäga pehmed ja peened kiud tagavad eriti õrna mustuse eemaldamise koos selle tõhusa kogumisega, mille tulemusena saavad kõik poonitud kõvad pinnad põhjalikult puhtaks.
Mugav takjakinnitusPõrandapuhastuslapp on põrandaotsakule lihtsalt kinnitatav sellele lihtsalt surumisega. Puhastamise ajal põrandapuhastuslapp ei libise.
Põrandapuhastuslapi eemaldusribaLapi vahetamisel puudub kokkupuutumine mustusega: lihtsalt astuge eemaldusribale ja tõmmake põrandaotsak eemale ja üles. Kasutusala (nt köök või vannituba) võib märkida väljale jalalipikul.
Põranda puhastuslapp katab põrandaotsaku kõik küljed
- Nurkade, servade ja muude raskesti juurdepääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|345 x 115 x 10
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC
- Kõvakattega põrandad
- Seinaplaadid