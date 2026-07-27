Põrandalapikomplekt Sensitive sisaldab kahte väga pehmetest kiududest valmistatud lappi, mis kannavad põrandale üle vähem niiskust ja soojust. See tähendab, et isegi tundlikke poonitud põrandaid saab puhastada auruga väga õrnalt. Tänu takjakinnitussüsteemile saab põrandalappe hõlpsasti ja kiiresti kinnitada aurupuhasti põrandaotsiku EasyFix külge: lihtsalt vajutada põrandalapp põrandaotsikule EasyFix ja see on kasutamiseks valmis. Töö ajal jääb lapp kindlalt oma kohale - isegi nurgad ja servad saavad vaevata puhtaks. Pärast tööd saab kasutatud põrandalapi põrandaotsikult EasyFix eemaldada lihtsalt, puutumata kokku mustusega; selleks lihtsalt astuda lapi külge kinnitatud jalalipikule ja tõmmata otsik üles lapist eemale.