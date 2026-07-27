Pesuaine pritsimissüsteem kõrg- ja madalsurvel

Pesuaine pritsimissüsteem sõltumatuks doseerimiseks kõrg- ja madalsurvel. Maksimaalne doseerimisvõimalus umbes 15%.

Pesuaine pritsimissüsteem sõltumatuks doseerimiseks kõrg- ja madalsurvel. Maksimaalne doseerimisvõimalus umbes 15%.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere M22 x 1,5
Kaal, sh pakend (kg) 1,7
Kokkusobivad masinad
Lisatarvikud
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