Pesuaine sissepritsega vahukomplekt Inno Foam

Kahe düüsiga kõrgsurve vahukomplekt (vahuotsik ja loputamiseks kõrgsurvejuga). Kasutamiseks mobiilse ja statsionaarsete ning HDS survepesuritega erinevateks puhastus- ja desinfitseerimistoiminguteks.

Pesuaine sissepritsega vahukomplekt Inno Foam — uuenduslik kõrgsurvel töötav vahusüsteem, mida saab puhastamiseks või desinfitseerimiseks kasutada mobiilsetes ja statsionaarsetes HD ja HDS seeria survepesurites. Kahekordne toru koos vahuotsikuga ja kõrgsurvejuga pindade loputamiseks. Kõrgsurvel töötaval pesuaine sissepritsesüsteemil on täpne doseerimisklapp (0–5%). Düüside komplekt tuleb tellida eraldi.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 3,2
Kokkusobivad masinad
Lisatarvikud
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