Pesuaine sissepritsega vahukomplekt Inno Foam — uuenduslik kõrgsurvel töötav vahusüsteem, mida saab puhastamiseks või desinfitseerimiseks kasutada mobiilsetes ja statsionaarsetes HD ja HDS seeria survepesurites. Kahekordne toru koos vahuotsikuga ja kõrgsurvejuga pindade loputamiseks. Kõrgsurvel töötaval pesuaine sissepritsesüsteemil on täpne doseerimisklapp (0–5%). Düüside komplekt tuleb tellida eraldi.