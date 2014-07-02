Pesuaine sissepritsega vahukomplekt Inno Foam
Kahe düüsiga kõrgsurve vahukomplekt (vahuotsik ja loputamiseks kõrgsurvejuga). Kasutamiseks mobiilse ja statsionaarsete ning HDS survepesuritega erinevateks puhastus- ja desinfitseerimistoiminguteks.
Pesuaine sissepritsega vahukomplekt Inno Foam — uuenduslik kõrgsurvel töötav vahusüsteem, mida saab puhastamiseks või desinfitseerimiseks kasutada mobiilsetes ja statsionaarsetes HD ja HDS seeria survepesurites. Kahekordne toru koos vahuotsikuga ja kõrgsurvejuga pindade loputamiseks. Kõrgsurvel töötaval pesuaine sissepritsesüsteemil on täpne doseerimisklapp (0–5%). Düüside komplekt tuleb tellida eraldi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|M22 x 1,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,3
Kokkusobivad masinad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.