Sobib eriti hästi väga tõrksa mustuse eemaldamiseks: tippklassi pöörddüüsiga pesutoru kõikidele Kärcher K 7 klassi survepesuritele. Tänu pöörlevale üksikjoale ja suurele jõudlusele saab hõlpsasti puhastada ka ilmastikuoludest tekkinud tõrksa mustuse näiteks sammaldunud ja kulunud pinnad.