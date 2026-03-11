Pesudüüs DB 180 survepesurile K 7
Tippklassi pöörddüüsiga pesutoru Kärcheri K 7 klassi survepesuritele. Eriti tõrksa mustuse, näiteks samblaga kaetud või ilmastiku tõttu määrdunud pindade puhastamiseks.
Sobib eriti hästi väga tõrksa mustuse eemaldamiseks: tippklassi pöörddüüsiga pesutoru kõikidele Kärcher K 7 klassi survepesuritele. Tänu pöörlevale üksikjoale ja suurele jõudlusele saab hõlpsasti puhastada ka ilmastikuoludest tekkinud tõrksa mustuse näiteks sammaldunud ja kulunud pinnad.
Omadused ja tulu
Pöörlev täisjuga
- Eemaldab tõrksa mustuse tõhusalt ka tundlikelt pindadelt
Võimas puhastus kõrgsurve abil
- Eemaldab tõhusalt tõrksa mustuse
100% kõrgem puhastusjõudlus võrreldes Kärcheri standardse tasapinnalise joaga.
- Tõhusaks ja kiireks puhastamiseks.
Bajonettühendus
- Lihtne kasutada
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|450 x 41 x 41
Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0).
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid
- Eemaldab ka tõrksa mustuse
- Aia- ja kivimüürid
- Sammal