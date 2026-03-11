Pesudüüs DB 180 survepesurile K 7

Tippklassi pöörddüüsiga pesutoru Kärcheri K 7 klassi survepesuritele. Eriti tõrksa mustuse, näiteks samblaga kaetud või ilmastiku tõttu määrdunud pindade puhastamiseks.

Sobib eriti hästi väga tõrksa mustuse eemaldamiseks: tippklassi pöörddüüsiga pesutoru kõikidele Kärcher K 7 klassi survepesuritele. Tänu pöörlevale üksikjoale ja suurele jõudlusele saab hõlpsasti puhastada ka ilmastikuoludest tekkinud tõrksa mustuse näiteks sammaldunud ja kulunud pinnad.

Omadused ja tulu
Pöörlev täisjuga
  • Eemaldab tõrksa mustuse tõhusalt ka tundlikelt pindadelt
Võimas puhastus kõrgsurve abil
  • Eemaldab tõhusalt tõrksa mustuse
100% kõrgem puhastusjõudlus võrreldes Kärcheri standardse tasapinnalise joaga.
  • Tõhusaks ja kiireks puhastamiseks.
Bajonettühendus
  • Lihtne kasutada
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,2
Kaal, sh pakend (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 450 x 41 x 41

Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0).

Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukid
  • Eemaldab ka tõrksa mustuse
  • Aia- ja kivimüürid
  • Sammal