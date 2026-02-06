MJ 160 4-in-1 Multi Jet pakub ühes joatorus 4 erinevat pihustustüüpi: puhastusvahendi juga, kõrgsurve-lehvikjuga, pöörddüüs ja lai lehvikjuga. Sobiva joa valimiseks keerake lihtsalt joatoru. Enam ei ole vaja aeganõudvat joatorude vahetamist. Samal ajal avaldab Multi Jet muljet lihtsa käsitsemise ja suurema mugavusega kasutamisel tänu 25-protsendilisele kaalusäästule võrreldes selle eelkäija Kärcher MJ 3-in-1 mudeliga. Sobib Kärcheri K 4 ja K 5 survepesuritele. Universaalne tööriist koju, aeda ja autole.