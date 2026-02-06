Pesudüüs MJ 4-in-1
MJ 160 4-in-1 Multi Jet 4 pihustustüübiga K 4 ja K 5 survepesuritele: pöörddüüsi, kõrgsurve-lehvikjoa, puhastusvahendi joa ja laia lehvikjoaga.
MJ 160 4-in-1 Multi Jet pakub ühes joatorus 4 erinevat pihustustüüpi: puhastusvahendi juga, kõrgsurve-lehvikjuga, pöörddüüs ja lai lehvikjuga. Sobiva joa valimiseks keerake lihtsalt joatoru. Enam ei ole vaja aeganõudvat joatorude vahetamist. Samal ajal avaldab Multi Jet muljet lihtsa käsitsemise ja suurema mugavusega kasutamisel tänu 25-protsendilisele kaalusäästule võrreldes selle eelkäija Kärcher MJ 3-in-1 mudeliga. Sobib Kärcheri K 4 ja K 5 survepesuritele. Universaalne tööriist koju, aeda ja autole.
Omadused ja tulu
Valige sobiv juga pihustustoru keerates
- Puudub vajadus aeganõudvaks pihustustoru vahetamiseks.
Neli joatüüpi ühes pihustustorus
- Rootordüüs, kõrgsurve-lamejuga, puhastusvahendi juga ja lai lamejuga – paindlikuks tööks.
Koos paigaldusabiga pihustustorul
- Õigeks paigaldamiseks ja kasutamiseks.
25% kaaluvähendus*
- Suurem mugavus ja kasutajasõbralikkus.
Ühildub kõigi Kärcheri K 4 ja K 5 survepesuritega
- Ideaalne järgnevaks uuendamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|450 x 59 x 59
Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0). /
* Võrreldes varasema Kärcher MJ 3-in-1 Multi Jet mudeli kaaluga.
Kokkusobivad masinad
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home Wood
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
- K 6 Comfort Premium
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid
- Mootorrattad ja rollerid
- Aia- ja kivimüürid
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Aiad
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Koduaia ümbruse alad