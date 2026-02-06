Pesudüüs MJ 4-in-1

MJ 160 4-in-1 Multi Jet 4 pihustustüübiga K 4 ja K 5 survepesuritele: pöörddüüsi, kõrgsurve-lehvikjoa, puhastusvahendi joa ja laia lehvikjoaga.

MJ 160 4-in-1 Multi Jet pakub ühes joatorus 4 erinevat pihustustüüpi: puhastusvahendi juga, kõrgsurve-lehvikjuga, pöörddüüs ja lai lehvikjuga. Sobiva joa valimiseks keerake lihtsalt joatoru. Enam ei ole vaja aeganõudvat joatorude vahetamist. Samal ajal avaldab Multi Jet muljet lihtsa käsitsemise ja suurema mugavusega kasutamisel tänu 25-protsendilisele kaalusäästule võrreldes selle eelkäija Kärcher MJ 3-in-1 mudeliga. Sobib Kärcheri K 4 ja K 5 survepesuritele. Universaalne tööriist koju, aeda ja autole.

Omadused ja tulu
Valige sobiv juga pihustustoru keerates
  • Puudub vajadus aeganõudvaks pihustustoru vahetamiseks.
Neli joatüüpi ühes pihustustorus
  • Rootordüüs, kõrgsurve-lamejuga, puhastusvahendi juga ja lai lamejuga – paindlikuks tööks.
Koos paigaldusabiga pihustustorul
  • Õigeks paigaldamiseks ja kasutamiseks.
25% kaaluvähendus*
  • Suurem mugavus ja kasutajasõbralikkus.
Ühildub kõigi Kärcheri K 4 ja K 5 survepesuritega
  • Ideaalne järgnevaks uuendamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,4
Kaal, sh pakend (kg) 0,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 450 x 59 x 59

Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0). /
* Võrreldes varasema Kärcher MJ 3-in-1 Multi Jet mudeli kaaluga.

Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukid
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Aia- ja kivimüürid
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
  • Aiad
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Koduaia ümbruse alad