MJ 180 4-in-1 Multi Jet pakub ühes joatorus 4 erinevat pihustustüüpi: puhastusvahendi juga, kõrgsurve-lehvikjuga, pöörddüüs ja lai, vähendatud survega lehvikjuga. Sobiv juga valitakse lihtsalt joatoru keerates, mis välistab vajaduse aeganõudvaks joatorude vahetamiseks. Samal ajal avaldab Multi Jet muljet oma käsitsetavusega tänu 25 protsenti väiksemale kaalule võrreldes Kärcheri eelkäija MJ 3-in-1 mudeliga. Sobib Kärcheri Home & Garden klasside K 6 ja K 7 survepesuritele. Universaalne tööriist koju, aeda ja autole.