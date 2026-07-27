Pesudüüs MJ 4-in-1 K7
MJ 180 4-in-1 Multi Jet 4 pihustustüübiga K 6 ja K 7 survepesuritele: pöörddüüsi, kõrgsurve-lehvikjoa, puhastusvahendi joa ja laia lehvikjoaga.
MJ 180 4-in-1 Multi Jet pakub ühes joatorus 4 erinevat pihustustüüpi: puhastusvahendi juga, kõrgsurve-lehvikjuga, pöörddüüs ja lai, vähendatud survega lehvikjuga. Sobiv juga valitakse lihtsalt joatoru keerates, mis välistab vajaduse aeganõudvaks joatorude vahetamiseks. Samal ajal avaldab Multi Jet muljet oma käsitsetavusega tänu 25 protsenti väiksemale kaalule võrreldes Kärcheri eelkäija MJ 3-in-1 mudeliga. Sobib Kärcheri Home & Garden klasside K 6 ja K 7 survepesuritele. Universaalne tööriist koju, aeda ja autole.
Omadused ja tulu
Valige sobiv juga pihustustoru keerates
- Puudub vajadus aeganõudvaks pihustustoru vahetamiseks.
Neli joatüüpi ühes pihustustorus
- Rootordüüs, kõrgsurve-lamejuga, puhastusvahendi juga ja lai lamejuga – paindlikuks tööks.
Koos paigaldusabiga pihustustorul
- Õigeks paigaldamiseks ja kasutamiseks.
25% kaaluvähendus¹⁾
- Suurem mugavus ja kasutajasõbralikkus.
Ühildub kõigi Kärcheri K 6 ja K 7 survepesuritega
- Ideaalne järgnevaks uuendamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|450 x 59 x 59
Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0).
¹⁾ Võrreldes varasema Kärcher MJ 3-in-1 Multi Jet otsiku kaaluga.
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid
- Mootorrattad ja rollerid
- Aia- ja kivimüürid
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Aiad
- Laeb 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power vahetatava aku 80%-ni 94 minutiga.
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Koduaia ümbruse alad