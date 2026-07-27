Pesudüüs torude puhastamiseks D21/090
Ettepoole suunatud pöörleva joaga pesudüüs eemaldab ka kõige tõrksama mustuse. Kolm tahapoole suunatud juga tagavad edasisuunas liikumise ja seadme mugava käsitsemise.
Innovatiivne ja võimas pesudüüs (Ø 21 mm) torude puhastamiseks ühendab endas pesudüüsi ja torupuhastusotsakute eelised. Pöörddüüsi pöörlev üksikjuga on suunatud ettepoole ja eemaldab ka kõige tõrksama mustuse. 30° nurga all tahapoole suunatud kolm juga tagavad edasisuunas liikumise ja mugava käsitsemise.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt (mm)
|21
|Düüsi suurus ( )
|90
|Kruvikeere
|R 1/8"
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
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