Innovatiivne ja võimas pesudüüs (Ø 21 mm) torude puhastamiseks ühendab endas pesudüüsi ja torupuhastusotsakute eelised. Pöörddüüsi pöörlev üksikjuga on suunatud ettepoole ja eemaldab ka kõige tõrksama mustuse. 30° nurga all tahapoole suunatud kolm juga tagavad edasisuunas liikumise ja mugava käsitsemise.