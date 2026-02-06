Vario Power Jet VP 135 pakub astmeteta surve reguleerimist lihtsalt joatoru keerates, tagades sobiva surveastme igaks rakenduseks – õrnast kuni võimsani. Ideaalne väiksemate pindade tõhusaks ja mugavaks puhastamiseks kodus ja aias, näiteks seintel, teedel, piiretel või sõidukitel. Sobib kõigile Kärcheri K 2 ja K 3 seeria survepesuritele.