Pesudüüs VP 135

Vario Power joatoru VP 135 klasside K 2 ja K 3 survepesuritele. Astmeteta reguleeritav madalsurvejoast kõrgsurvejoani, lihtsalt joatoru keerates.

Vario Power Jet VP 135 pakub astmeteta surve reguleerimist lihtsalt joatoru keerates, tagades sobiva surveastme igaks rakenduseks – õrnast kuni võimsani. Ideaalne väiksemate pindade tõhusaks ja mugavaks puhastamiseks kodus ja aias, näiteks seintel, teedel, piiretel või sõidukitel. Sobib kõigile Kärcheri K 2 ja K 3 seeria survepesuritele.

Omadused ja tulu
Astmeteta surve reguleerimine lihtsa pööramisega
  • Lihtne käsitseda.
Üleminek kõrgsurvejoalt madalsurvejoale
  • Surve kohandamine vastavalt puhastusülesandele.
Säästab aega
  • Pihustustoru vahetamine ei ole vajalik
Ühildub kõigi Kärcheri K 2 ja K 3 survepesuritega
  • Ideaalne seadme täiendamiseks ja uuendamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,2
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 449 x 43 x 43

Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0).

Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukid
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Aiad
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Koduaia ümbruse alad