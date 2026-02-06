Pesudüüs VP 135
Vario Power joatoru VP 135 klasside K 2 ja K 3 survepesuritele. Astmeteta reguleeritav madalsurvejoast kõrgsurvejoani, lihtsalt joatoru keerates.
Vario Power Jet VP 135 pakub astmeteta surve reguleerimist lihtsalt joatoru keerates, tagades sobiva surveastme igaks rakenduseks – õrnast kuni võimsani. Ideaalne väiksemate pindade tõhusaks ja mugavaks puhastamiseks kodus ja aias, näiteks seintel, teedel, piiretel või sõidukitel. Sobib kõigile Kärcheri K 2 ja K 3 seeria survepesuritele.
Omadused ja tulu
Astmeteta surve reguleerimine lihtsa pööramisega
- Lihtne käsitseda.
Üleminek kõrgsurvejoalt madalsurvejoale
- Surve kohandamine vastavalt puhastusülesandele.
Säästab aega
- Pihustustoru vahetamine ei ole vajalik
Ühildub kõigi Kärcheri K 2 ja K 3 survepesuritega
- Ideaalne seadme täiendamiseks ja uuendamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|449 x 43 x 43
Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0).
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid
- Mootorrattad ja rollerid
- Aiad
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Koduaia ümbruse alad