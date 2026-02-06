Pesudüüs VP 180
Vario Power joatoru VP 160 klasside K 4 ja K 5 survepesuritele. Astmeteta reguleeritav madalsurvejoast kõrgsurvejoani, lihtsalt joatoru keerates.
Vario Power Jet VP 160 pakub astmeteta surve reguleerimist lihtsalt joatoru keerates, tagades sobiva surveastme igaks rakenduseks – õrnast kuni võimsani. See suurendab märgatavalt teie tõhusust ja töömugavust igal kasutuskorral. Ideaalne väiksemate pindade puhastamiseks kodus ja aias, näiteks seintel, teedel, piiretel või sõidukitel. Sobib kõigile Kärcheri K 4 ja K 5 seeria survepesuritele.
Omadused ja tulu
Astmeteta surve reguleerimine lihtsa pööramisega
- Lihtne käsitseda.
Üleminek kõrgsurvejoalt madalsurvejoale
- Survet saab reguleerida vastavalt puhastatavale pinnale.
Säästab aega
- Pihustustoru vahetamine ei ole vajalik
Ühildub kõigi Kärcheri K 4 ja K 5 survepesuritega
- Ideaalne seadme täiendamiseks ja uuendamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|449 x 43 x 43
Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0).
Kokkusobivad masinad
- K 4 Classic
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid
- Mootorrattad ja rollerid
- Laeb 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power vahetatava aku 80%-ni 94 minutiga.
- Aia- ja kivimüürid
- Rajad ümber maja
- Aiad
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Koduaia ümbruse alad