Pesudüüs VP 180

Vario Power joatoru VP 160 klasside K 4 ja K 5 survepesuritele. Astmeteta reguleeritav madalsurvejoast kõrgsurvejoani, lihtsalt joatoru keerates.

Vario Power Jet VP 160 pakub astmeteta surve reguleerimist lihtsalt joatoru keerates, tagades sobiva surveastme igaks rakenduseks – õrnast kuni võimsani. See suurendab märgatavalt teie tõhusust ja töömugavust igal kasutuskorral. Ideaalne väiksemate pindade puhastamiseks kodus ja aias, näiteks seintel, teedel, piiretel või sõidukitel. Sobib kõigile Kärcheri K 4 ja K 5 seeria survepesuritele.

Omadused ja tulu
Astmeteta surve reguleerimine lihtsa pööramisega
  • Lihtne käsitseda.
Üleminek kõrgsurvejoalt madalsurvejoale
  • Survet saab reguleerida vastavalt puhastatavale pinnale.
Säästab aega
  • Pihustustoru vahetamine ei ole vajalik
Ühildub kõigi Kärcheri K 4 ja K 5 survepesuritega
  • Ideaalne seadme täiendamiseks ja uuendamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,2
Kaal, sh pakend (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 449 x 43 x 43

Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0).

Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukid
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Aia- ja kivimüürid
  • Rajad ümber maja
  • Aiad
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Koduaia ümbruse alad