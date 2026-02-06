Vario Power Jet VP 160 pakub astmeteta surve reguleerimist lihtsalt joatoru keerates, tagades sobiva surveastme igaks rakenduseks – õrnast kuni võimsani. See suurendab märgatavalt teie tõhusust ja töömugavust igal kasutuskorral. Ideaalne väiksemate pindade puhastamiseks kodus ja aias, näiteks seintel, teedel, piiretel või sõidukitel. Sobib kõigile Kärcheri K 4 ja K 5 seeria survepesuritele.