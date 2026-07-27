Pesudüüs VP 180
Vario Power joatoru VP 180 klasside K 6 ja K 7 survepesuritele. Astmeteta reguleeritav madalsurvejoast kõrgsurvejoani, lihtsalt joatoru keerates.
Reguleeritava survega Vario Power Jet VP 180, mida saab muuta lihtsalt joatoru keerates, pakkudes seeläbi igaks rakenduseks sobivat seadistust – õrnast kuni võimsani. Ideaalne väiksemate pindade mugavaks ja tõhusaks puhastamiseks kodus ja aias, näiteks seintel, teedel, piiretel või sõidukitel. Sobib kõigile Kärcheri K 6 ja K 7 seeria survepesuritele.
Omadused ja tulu
Astmeteta surve reguleerimine lihtsa pööramisega
- Lihtne käsitsemine
Üleminek kõrgsurvejoalt madalsurvejoale
- Survet saab reguleerida vastavalt puhastatavale pinnale.
Säästab aega
- Pihustustoru vahetamine ei ole vajalik
Puhastusvahendi pealekandmine ilma pihustustoruta otse pesupüstolist
- Mustuse parem leotamine ja tõhus puhastamine.
Ühildub kõigi Kärcheri K 6 ja K 7 survepesuritega
- Ideaalne seadme täiendamiseks ja uuendamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|449 x 43 x 43
Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0).
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid
- Mootorrattad ja rollerid
- Laeb 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power vahetatava aku 80%-ni 94 minutiga.
- Aia- ja kivimüürid
- Rajad ümber maja
- Aiad
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Koduaia ümbruse alad