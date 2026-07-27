Reguleeritava survega Vario Power Jet VP 180, mida saab muuta lihtsalt joatoru keerates, pakkudes seeläbi igaks rakenduseks sobivat seadistust – õrnast kuni võimsani. Ideaalne väiksemate pindade mugavaks ja tõhusaks puhastamiseks kodus ja aias, näiteks seintel, teedel, piiretel või sõidukitel. Sobib kõigile Kärcheri K 6 ja K 7 seeria survepesuritele.