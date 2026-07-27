Kärcheri madratsiotsak sobib hästi voodite, madratsite, patjade ja voodi ümber olevate raskesti ligipääsetavate soonte hügieeniliseks sügavpuhastuseks. Sellistesse tekstiilpindadel asuvatesse soontesse koguneb eriti lihtsasti tolm ja tolmulestade väljaheited, mis sisaldavad allergiat tekitavaid osakesi. Kuid praktiline pragude puhastamise otsak, mis on välja töötatud just magamisaladele, puhastab usaldusväärselt kogu mustuse, andmata tolmule ja tolmulestadele mingitki võimalust.