Pesuhari PS 20
Pesuhari on hea täiendus Kärcheri käsiseadmetele väiksemate pindade ja treppide puhastamiseks.
Kärcheri käsipesuritele mõeldud pesuhari PS 20 on varustatud kahe integreeritud düüsiga, sellel on harjastega pritsmekaitse ja seda saab pöörata 90 kraadi. See tähendab, et sellega on veelgi lihtsam puhastada raskesti ligipääsetavaid kohti.
Omadused ja tulu
Kaks integreeritud düüsi
- Võrreldes ühe pesutoruga on pindade puhastamine nüüd veelgi tõhusam.
Kompaktne ehitus
- Ideaalne raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks.
Kaks pikendustoru
- Sõltuvalt kasutuskohast saab harja PS 20 Handheld kasutada koos pikendustoruga või ilma.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|729 x 198 x 768
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Rõdu
- Trepid
- Rajad
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
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