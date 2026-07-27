Teatud tüüpi mustust, näiteks aiamööblile kogunenud õietolmu või lillepottidele kogunenud mustust, ei ole lihtne eemaldada. Selleks on vaja head harja. Kärcheri käsisurvepesuritele spetsiaalselt välja töötatud pesuhari WB 24 saab selliste puhastustoimingutega suurepäraselt hakkama. Esmalt kasutatav lapikjuga niisutab puhastatava pinna, misjärel saavad 90° pöörlevad harjased oma pikkuse tõttu puhastada põhjalikult kogu pinna. Lõpuks loputage pind lapikjoaga üle ja puhastustöö ongi lõpetatud! Kuna vett pritsitakse vaid siis, kui kasutaja vajutab seadme päästikule, saab veekasutust efektiivselt ja vastavalt oma vajadustele kontrollida. Samas säästate ka aku tööiga. Tänu kiirühendussüsteem Quick Connect saab pesuharja pikendustoru küljest lahti ühendada vaid ühe käega, misjärel saate vajadusel kiirelt valida mõne teise Kärcheri käsisurvepesurite lisatarviku. Pesuhari WB 24 Handheld sobib kasutamiseks Kärcheri käsisurvepesuritega (KHB 5 Battery ja järgnevad mudelid), kuid ei sobi K 2–K 7 klassi survepesuritele.