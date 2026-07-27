Pesuotsik 0°, 040
Võimsa pihustusjoaga kõrgsurvedüüs väga raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks.
Võimsa pihustusjoaga kõrgsurvedüüs väga raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Düüsi suurus ( )
|40
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Värvus
|Hõbedane
Kokkusobivad masinad
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14 -4 M Cage
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M CageEB Anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 MXA Car *EU
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 728 B Cage
- HD 8/20 G
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 C *EU
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA *EU
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 7/16-4 C Basic
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