Pesuotsik 25°, 155

25° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib suurte pindade puhastamiseks ning raskesti eemaldatava mustuse ja plekkide eemaldamiseks.

25° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib suurte pindade puhastamiseks ning raskesti eemaldatava mustuse ja plekkide eemaldamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Düüsi suurus ( ) 155
Nurk (°) 25
Ühenduskeere EASY!Lock
Värvus Hõbedane
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