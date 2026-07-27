Pesuotsik 25°, 155
25° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib suurte pindade puhastamiseks ning raskesti eemaldatava mustuse ja plekkide eemaldamiseks.
25° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib suurte pindade puhastamiseks ning raskesti eemaldatava mustuse ja plekkide eemaldamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Düüsi suurus ( )
|155
|Nurk (°)
|25
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Värvus
|Hõbedane
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