Pesuotsik 40°, 040

40° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks.

40° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Düüsi suurus ( ) 40
Nurk (°) 40
Ühenduskeere EASY!Lock
Värvus Hõbedane
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