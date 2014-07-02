Pesuotsiku hoidik

Ümberpööratav otsikute hoidik, et nupu abil kontaktivabalt vahetada jugade tüüpe üksikust joast lehvikjoaks või madalsurve joaks, millega pesuainet pinnale kanda. (Täiendav tüübispetsiifiline lisaotsik).

Ümberpööratav otsikute hoidik, mis võimaldab nupu abil kontaktivabalt vahetada jugade tüüpe — üksikust joast lehvikjoaks või puhastusvahendi pinnalekandmiseks madalsurve abil. Ilma otsiku sisendita. (Täiendav tüübispetsiifiline lisaotsik).

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere M22 x 1,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Kokkusobivad masinad