Pesuotsiku hoidik
Ümberpööratav otsikute hoidik, et nupu abil kontaktivabalt vahetada jugade tüüpe üksikust joast lehvikjoaks või madalsurve joaks, millega pesuainet pinnale kanda. (Täiendav tüübispetsiifiline lisaotsik).
Ümberpööratav otsikute hoidik, mis võimaldab nupu abil kontaktivabalt vahetada jugade tüüpe — üksikust joast lehvikjoaks või puhastusvahendi pinnalekandmiseks madalsurve abil. Ilma otsiku sisendita. (Täiendav tüübispetsiifiline lisaotsik).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|M22 x 1,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
Kokkusobivad masinad
- AKU HD 4/11 C Bp Pack, aku ja laadija komplektis
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp, ilma aku ja laadijata
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14 -4 M Cage
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 7/18-4 Classic
- HD 728 B Cage
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S *EU
- HDS 13/20-4 SXA *EU
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 C *EU
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA *EU
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C *EU
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA *EU
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- HG 43
- HG 64