Pesupüstol G 160
Vahetuspüstol Kärcheri seeriate K 2 – K 7 kodumajapidamises kasutatavatele survepesuritele. Kõigile survepesuritele, kus voolik kinnitatakse püstoli külge klambriga (ilma Quick Connect kiirühenduseta).
Püstoli vahetus on muudetud imelihtsaks. Vahetuspüstol sobib kõigi kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri seeriate K 2–K 7 survepesurite mudelitega. Sobib kõigile survepesuritele, kus voolik on pesupüstoli külge kinnitatud kinniti või klambri abil.
Omadused ja tulu
Vahetuspüstol kodumajapidamistes kasutatavatele Kärcheri survepesuritele klassidest K2–K7.
- Pesupüstoli lihtne vahetamine
Bajonettühendus
- Võimaldab ühendada kõik Kärcheri lisatarvikud
Puhastusvahendi pealekandmine madalsurvel
- Puhastusvahendi lihtne pealekandmine
- Mustuse parem leotamine ja tõhus puhastamine.
Lapsekindel ohutuslukk
- Püstoli päästik on blokeeritud
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|422 x 40 x 181