Püstoli vahetus on muudetud imelihtsaks. Vahetuspüstol sobib kõigi kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri seeriate K 2–K 7 survepesurite mudelitega. Sobib kõigile survepesuritele, kus voolik on pesupüstoli külge kinnitatud kinniti või klambri abil.