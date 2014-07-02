Pesupüstol G 160

Vahetuspüstol Kärcheri seeriate K 2 – K 7 kodumajapidamises kasutatavatele survepesuritele. Kõigile survepesuritele, kus voolik kinnitatakse püstoli külge klambriga (ilma Quick Connect kiirühenduseta).

Omadused ja tulu
Vahetuspüstol kodumajapidamistes kasutatavatele Kärcheri survepesuritele klassidest K2–K7.
  • Pesupüstoli lihtne vahetamine
Bajonettühendus
  • Võimaldab ühendada kõik Kärcheri lisatarvikud
Puhastusvahendi pealekandmine madalsurvel
  • Puhastusvahendi lihtne pealekandmine
  • Mustuse parem leotamine ja tõhus puhastamine.
Lapsekindel ohutuslukk
  • Püstoli päästik on blokeeritud
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,3
Kaal, sh pakend (kg) 0,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 422 x 40 x 181