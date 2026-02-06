Pihustusvarda Vario Power keeramisega saab seada rõhuetapid SOFT, MEDIUM või HARD ja pesuvahendi režiimi, mis edastatakse otse kõrgsurvepüstoli ekraanile. Nii teab kasutaja alati millises režiimis ta parasjagu töötab. Ekraan on hõlpsasti loetav iga ilmaga, mis tagab puhastamise ajal parema kontrolli ja suurema ohutuse. Päästikpüstoli adapter Quick Connect teeb selle sobivaks kõigile Kärcheri survepesuritele Power Control ja Full Control klassidest K 4 ja K 5.