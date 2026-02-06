Pesupüstol G 160 Q
Survepesuri Kärcher Power Control ja Full Control klasside K 4 ja K 5 kõrgsurvepüstolid. Näitab ekraanil erinevaid rõhuetappe ja pesuvahendi režiimi.
Pihustusvarda Vario Power keeramisega saab seada rõhuetapid SOFT, MEDIUM või HARD ja pesuvahendi režiimi, mis edastatakse otse kõrgsurvepüstoli ekraanile. Nii teab kasutaja alati millises režiimis ta parasjagu töötab. Ekraan on hõlpsasti loetav iga ilmaga, mis tagab puhastamise ajal parema kontrolli ja suurema ohutuse. Päästikpüstoli adapter Quick Connect teeb selle sobivaks kõigile Kärcheri survepesuritele Power Control ja Full Control klassidest K 4 ja K 5.
Omadused ja tulu
Varupüstol Kärcheri survepesuritele Power Control ja Full Control klassidest K 4–K 5.
- Pihusti lihtsaks vahetamiseks.
Lihtsasti loetav ekraan, millele kuvatakse surve- ja pesuvahendi seadistused
- Puhastatavale objektile sobiva survetaseme lihtsaks valimiseks.
Konnektor Quick Connect
- Kiirühendussüsteem võimaldab pesupüstoli ja kõrgsurvevooliku kiirelt ühendada.
Bajonettühendus
- Võimaldab ühendada kõik Kärcheri lisatarvikud
Puhastusvahendi pealekandmine madalsurvel
- Pesuvahendi mugav kasutamine.
Lapsekindel ohutuslukk
- Blokeerib pesupüstoli päästiku.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|552 x 43 x 222