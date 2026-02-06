Pesupüstol G 180 Q PC
Survepesurite pesupüstol G 180 Q COMFORT!Hold tagab maksimaalse mugavuse, vähendades püstoli päästiku allhoidmiseks vajalikku jõudu.
Muudab kõrgsurvepesu märgatavalt lihtsamaks: pesupüstol G 180 Q COMFORT!Hold. Tänu innovaatilisele COMFORT!Hold mehhanismile on päästiku allhoidmiseks vajalik jõud kuni 50 protsenti väiksem*. See mitte ainult ei vähenda lihaspinget ja väsimust, vaid suurendab ka tööviljakust. See on eriti oluline pikaajaliste tööde ja suurte pindade puhastamise puhul. Veelgi tõhusamaks puhastamiseks saab puhastusvahendit peale kanda otse püstoli kaudu, kui survepesuril on vastav sisend. Lapselukk muudab püstoli päästiku fikseerimise lihtsaks ning mugav Quick Connect adapter hõlbustab kõrgsurvevooliku paigaldamist. Pesupüstol sobib kõigile Kärcheri K 2 kuni K 7 seeria survepesuritele. * Võrreldes uue Kärcheri COMFORT!Hold pesupüstoli päästiku allhoidmiseks vajalikku jõudu Kärcheri standardsete pesupüstolitega. Täpne väärtus varieerub sõltuvalt kasutatavast seadmest.
Omadused ja tulu
COMFORT!Hold mehhanism
- Vähendab lihaspinget, suurendab mugavust ja aitab seeläbi tõsta tööviljakust.
Quick Connect kiirühendus
- Kiirühendussüsteem võimaldab pesupüstoli ja kõrgsurvevooliku kiirelt ühendada.
Bajonettühendus
- Võimaldab ühendada kõik Kärcheri lisatarvikud
Puhastusvahendi pealekandmine ilma pihustustoruta otse pesupüstolist
- Mustuse parem leotamine ja tõhus puhastamine.
Loputusdüüs otse pesupüstolil (ilma pihustustoruta)
- Lahtitulnud mustuse tõhus ja kiire eemaldamine.
Lapsekindel ohutuslukk
- Püstoli päästik on blokeeritud
Ühildub kõigi Kärcheri K 2–K 7 klassi survepesuritega, millel on Quick Connect adapter
- Ideaalne hilisemaks täiendamiseks ja väljavahetamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|548 x 191 x 38
Kokkusobivad masinad
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home Wood
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Home Wood
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini Plus