Pesupüstol G 180 Q PC

Survepesurite pesupüstol G 180 Q COMFORT!Hold tagab maksimaalse mugavuse, vähendades püstoli päästiku allhoidmiseks vajalikku jõudu.

Muudab kõrgsurvepesu märgatavalt lihtsamaks: pesupüstol G 180 Q COMFORT!Hold. Tänu innovaatilisele COMFORT!Hold mehhanismile on päästiku allhoidmiseks vajalik jõud kuni 50 protsenti väiksem*. See mitte ainult ei vähenda lihaspinget ja väsimust, vaid suurendab ka tööviljakust. See on eriti oluline pikaajaliste tööde ja suurte pindade puhastamise puhul. Veelgi tõhusamaks puhastamiseks saab puhastusvahendit peale kanda otse püstoli kaudu, kui survepesuril on vastav sisend. Lapselukk muudab püstoli päästiku fikseerimise lihtsaks ning mugav Quick Connect adapter hõlbustab kõrgsurvevooliku paigaldamist. Pesupüstol sobib kõigile Kärcheri K 2 kuni K 7 seeria survepesuritele. * Võrreldes uue Kärcheri COMFORT!Hold pesupüstoli päästiku allhoidmiseks vajalikku jõudu Kärcheri standardsete pesupüstolitega. Täpne väärtus varieerub sõltuvalt kasutatavast seadmest.

Omadused ja tulu
COMFORT!Hold mehhanism
  • Vähendab lihaspinget, suurendab mugavust ja aitab seeläbi tõsta tööviljakust.
Quick Connect kiirühendus
  • Kiirühendussüsteem võimaldab pesupüstoli ja kõrgsurvevooliku kiirelt ühendada.
Bajonettühendus
  • Võimaldab ühendada kõik Kärcheri lisatarvikud
Puhastusvahendi pealekandmine ilma pihustustoruta otse pesupüstolist
  • Mustuse parem leotamine ja tõhus puhastamine.
Loputusdüüs otse pesupüstolil (ilma pihustustoruta)
  • Lahtitulnud mustuse tõhus ja kiire eemaldamine.
Lapsekindel ohutuslukk
  • Püstoli päästik on blokeeritud
Ühildub kõigi Kärcheri K 2–K 7 klassi survepesuritega, millel on Quick Connect adapter
  • Ideaalne hilisemaks täiendamiseks ja väljavahetamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,4
Kaal, sh pakend (kg) 0,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 548 x 191 x 38
Kokkusobivad masinad