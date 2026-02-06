Pesupüstol G 180 Q Quick Connect
Uus Quick Connect kiirühendusega pesupüstol G 180 Q on 13 cm pikem ja kuna see on veelgi ergonoomilisem, on seda veelgi mugavam kasutada.
Pikem, mugavam ja ergonoomilisem: 13 lisasentimeetrit muudab Kärcheri uue Quick Connect kiirühendusega pesupüstoli G 180 Q kasutamise veelgi mugavamaks. See on ka ideaalseks alternatiiviks, mida kasutada kõikide Kärcheri K 2–K 7 klassi survepesuritega, millel on Full Control funktsioonita kiirühendusadapter Quick Connect.
Omadused ja tulu
Quick Connect kiirühendus
- Kiirühendussüsteem võimaldab pesupüstoli ja kõrgsurvevooliku kiirelt ühendada.
Bajonettühendus
- Võimaldab ühendada kõik Kärcheri lisatarvikud
Puhastusvahendi pealekandmine ilma pihustustoruta otse pesupüstolist
- Mustuse parem leotamine ja tõhus puhastamine.
Loputusdüüs otse pesupüstolil (ilma pihustustoruta)
- Lahtitulnud mustuse tõhus ja kiire eemaldamine.
Lapsekindel ohutuslukk
- Püstoli päästik on blokeeritud
Ühildub kõigi Kärcheri K 2–K 7 klassi survepesuritega, millel on Quick Connect adapter
- Ideaalne hilisemaks täiendamiseks ja väljavahetamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|551 x 43 x 188
Kokkusobivad masinad
- G 7.180
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 4 Classic