Pesupüstol G 180 Q Quick Connect

Uus Quick Connect kiirühendusega pesupüstol G 180 Q on 13 cm pikem ja kuna see on veelgi ergonoomilisem, on seda veelgi mugavam kasutada.

Pikem, mugavam ja ergonoomilisem: 13 lisasentimeetrit muudab Kärcheri uue Quick Connect kiirühendusega pesupüstoli G 180 Q kasutamise veelgi mugavamaks. See on ka ideaalseks alternatiiviks, mida kasutada kõikide Kärcheri K 2–K 7 klassi survepesuritega, millel on Full Control funktsioonita kiirühendusadapter Quick Connect.

Omadused ja tulu
Quick Connect kiirühendus
  • Kiirühendussüsteem võimaldab pesupüstoli ja kõrgsurvevooliku kiirelt ühendada.
Bajonettühendus
  • Võimaldab ühendada kõik Kärcheri lisatarvikud
Puhastusvahendi pealekandmine ilma pihustustoruta otse pesupüstolist
  • Mustuse parem leotamine ja tõhus puhastamine.
Loputusdüüs otse pesupüstolil (ilma pihustustoruta)
  • Lahtitulnud mustuse tõhus ja kiire eemaldamine.
Lapsekindel ohutuslukk
  • Püstoli päästik on blokeeritud
Ühildub kõigi Kärcheri K 2–K 7 klassi survepesuritega, millel on Quick Connect adapter
  • Ideaalne hilisemaks täiendamiseks ja väljavahetamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,4
Kaal, sh pakend (kg) 0,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 551 x 43 x 188