Pesupüstol G 180 Q Smart Control
Pesupüstol G 180 Q Smart Control kõikidele Kärcheri Smart Control seeria pesuritele: LCD-ekraani, Bluetooth ühenduse ning juhtnuppudega surve reguleerimiseks ja puhastusvahendi valimiseks.
Täielik kontroll: kõrgsurve-pesupüstolil G 180 Q Smart Control asuvate +/– nuppude abil saab vaid nupuvajutusega seadistada surveastet ja doseerida puhastusvahendit. Eriti tõrksa mustuse eemaldamiseks saab pesupüstolilt aktiveerida ka täiendava turborežiimi, mis tagab eriti võimsa pesujoa. Tänu Bluetooth ühendusele saab pesupüstoli G 180 Q Smart Control igal ajal ka nutitelefoniga ühendada. Optimaalse surveastme reguleerimise käsu saab seega pesupüstolile lihtsalt ja mugavalt edastada ka Kärhceri rakendusest Home & Garden. Pesupüstoli G 180 Q Smart Control LCD-ekraanilt saate valitud seadistusi iga ilmaga mugavalt vaadata. Quick Connect kiirühendusadapteriga varustatud pesupüstol sobib kõikidele Kärcheri Smart Control seeria survepesuritele.
Omadused ja tulu
+/- nupud käepidemel
- Surve ja pesuvahendi kontsentratsiooni mugavaks juhtimiseks.
Surveastme näidik LCD-ekraanil
- Hoidke seadistustel alati silm peal.
Turborežiim
- Tõrksa mustuse korral saab pesupüstolilt aktiveerida turborežiimi.
Kasutamine läbi Kärcheri rakenduse Home & Garden
- Pesupüstoli surveseadeid saab muuta ka rakenduse abil.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|552 x 48 x 225