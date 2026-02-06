Pesupüstol G 180 Q Smart Control

Pesupüstol G 180 Q Smart Control kõikidele Kärcheri Smart Control seeria pesuritele: LCD-ekraani, Bluetooth ühenduse ning juhtnuppudega surve reguleerimiseks ja puhastusvahendi valimiseks.

Täielik kontroll: kõrgsurve-pesupüstolil G 180 Q Smart Control asuvate +/– nuppude abil saab vaid nupuvajutusega seadistada surveastet ja doseerida puhastusvahendit. Eriti tõrksa mustuse eemaldamiseks saab pesupüstolilt aktiveerida ka täiendava turborežiimi, mis tagab eriti võimsa pesujoa. Tänu Bluetooth ühendusele saab pesupüstoli G 180 Q Smart Control igal ajal ka nutitelefoniga ühendada. Optimaalse surveastme reguleerimise käsu saab seega pesupüstolile lihtsalt ja mugavalt edastada ka Kärhceri rakendusest Home & Garden. Pesupüstoli G 180 Q Smart Control LCD-ekraanilt saate valitud seadistusi iga ilmaga mugavalt vaadata. Quick Connect kiirühendusadapteriga varustatud pesupüstol sobib kõikidele Kärcheri Smart Control seeria survepesuritele.

Omadused ja tulu
+/- nupud käepidemel
  • Surve ja pesuvahendi kontsentratsiooni mugavaks juhtimiseks.
Surveastme näidik LCD-ekraanil
  • Hoidke seadistustel alati silm peal.
Turborežiim
  • Tõrksa mustuse korral saab pesupüstolilt aktiveerida turborežiimi.
Kasutamine läbi Kärcheri rakenduse Home & Garden
  • Pesupüstoli surveseadeid saab muuta ka rakenduse abil.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,6
Kaal, sh pakend (kg) 0,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 552 x 48 x 225