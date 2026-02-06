Täielik kontroll: kõrgsurve-pesupüstolil G 180 Q Smart Control asuvate +/– nuppude abil saab vaid nupuvajutusega seadistada surveastet ja doseerida puhastusvahendit. Eriti tõrksa mustuse eemaldamiseks saab pesupüstolilt aktiveerida ka täiendava turborežiimi, mis tagab eriti võimsa pesujoa. Tänu Bluetooth ühendusele saab pesupüstoli G 180 Q Smart Control igal ajal ka nutitelefoniga ühendada. Optimaalse surveastme reguleerimise käsu saab seega pesupüstolile lihtsalt ja mugavalt edastada ka Kärhceri rakendusest Home & Garden. Pesupüstoli G 180 Q Smart Control LCD-ekraanilt saate valitud seadistusi iga ilmaga mugavalt vaadata. Quick Connect kiirühendusadapteriga varustatud pesupüstol sobib kõikidele Kärcheri Smart Control seeria survepesuritele.