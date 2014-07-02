Pesutoru, 040

Üksiku pöörleva joaga turbootsik puhastab 10 korda paremini. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad seadme pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C.

Üksiku pöörleva joaga turbootsik puhastab 10 korda paremini. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85°C.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Maksimaalne rõhk (bar) 300
Rõhk (bar) max. 300
Temperatuur (°C) max. 85
Düüsi suurus ( ) 40
Ühenduskeere M 18
Kaal, sh pakend (kg) 0,6
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