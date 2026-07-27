Võimas: uus pesutoru (düüsi suurus 050) eemaldab mustuse maksimaalse töörõhuga kuni 180 bar/18 MPa ja veetemperatuuriga kuni 60 °C. Pesutoru pöörlev üksikjuga tagab 10 korda paremad puhastustulemused. Lisaks saavutab see võrreldes eelmise mudeliga kuni 50% paremad puhastustulemused kuni poole suuremal alal. Sisemised survekaod on minimeeritud ja pihustuskvaliteet oluliselt paranenud. Keraamiline düüs ja laagri rõngas tagavad eriti pika tööaja.