Pesutoru, 050
Täisvõimsusel tõrksa mustuse vastu: uus pesutoru, mille düüsi suurus on 050, saavutab eelmise mudeliga võrreldes kuni 50% paremad puhastustulemused kuni poole suural pinnal.
Võimas: uus pesutoru (düüsi suurus 050) eemaldab mustuse maksimaalse töörõhuga kuni 180 bar/18 MPa ja veetemperatuuriga kuni 60 °C. Pesutoru pöörlev üksikjuga tagab 10 korda paremad puhastustulemused. Lisaks saavutab see võrreldes eelmise mudeliga kuni 50% paremad puhastustulemused kuni poole suuremal alal. Sisemised survekaod on minimeeritud ja pihustuskvaliteet oluliselt paranenud. Keraamiline düüs ja laagri rõngas tagavad eriti pika tööaja.
Omadused ja tulu
Võrreldes eelmise mudeliga kuni 50% paremad puhastustulemused kuni poole suuremal alal.
- Väga ajasäästlik.
Jõudluse minimaalne kadu ja parem pihustuskvaliteet
- Suurem puhastusvõimsus tõrksa mustuse eemaldamiseks.
Turbootsiku pöörlev üksikjuga ühendab endas üksiku ja lehvikjoa eelised.
- Suur jõudlus ja puhastusvõimsus
Keraamiline otsik ja keraamiline laagri rõngas
- Maksimaalne kasutusiga.
Võimas puhastusjõudlus
- Eemaldab tõrksa mustuse kiiresti.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne rõhk (bar)
|180
|Rõhk (bar)
|max. 180
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Düüsi suurus ( )
|50
|Ühenduskeere
|M 18
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2