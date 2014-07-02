Pesutoru, 055/060
Üksiku pöörleva joaga turbootsik puhastab 10 korda paremini. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad seadme pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C.
Üksiku pöörleva joaga turbootsak puhastab 10 korda paremini. Keraamiline otsak ja laagri rõngas tagavad pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85°C.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne rõhk (bar)
|300
|Rõhk (bar)
|max. 300
|Temperatuur (°C)
|max. 85
|Düüsi suurus ( )
|55 / 60
|Ühenduskeere
|M 18
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
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