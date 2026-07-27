Pesutoru, 090
Üksiku pöörleva joaga turbootsik tagab 10-kordse puhastusvõimsuse. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad pika kasutusea. Maksimaalselt 300 bar/30 MPa, 85 °C.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne rõhk (bar)
|300
|Rõhk (bar)
|max. 300
|Temperatuur (°C)
|max. 85
|Düüsi suurus ( )
|90
|Ühenduskeere
|M 18
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,6
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