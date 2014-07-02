Pesutoru, 100
Pöörlev üksikjuga tagab 10 korda paremad puhastustulemused. Keraamiline otsak/laagri rõngas tagavad eriti pika tööaja. Maksimaalselt 300 bar / 30 MPa, 85 °C.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne rõhk (bar)
|300
|Rõhk (bar)
|max. 300
|Temperatuur (°C)
|max. 85
|Düüsi suurus ( )
|100
|Ühenduskeere
|M 18
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,6
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