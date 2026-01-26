Pesutoru DB 120 survepesuritele K 2–K 3
Esmatasandi pöörddüüsiga pesutoru Kärcheri K 2 ja K 3 klassi survepesuritele. Eriti tõrksa mustuse, näiteks samblaga kaetud või ilmastiku tõttu määrdunud pindade puhastamiseks.
Tänu võimsale esmatasandi pöörddüüsile eemaldab pesutoru ka kõige tõrksama mustuse ja jätab pinnad säravpuhtaks. Üksik pöördjuga eemaldab vaevata ilmastikuoludest tingitud mustuse, näiteks aitab kiiresti puhastada sammaldunud või kulunud pinnad. Pesutoruga saab puhastada ka suuremaid pindu. Sobib kõikidele Kärcheri K 2 ja K 3 klassi survepesuritele.
Omadused ja tulu
Pöörlev täisjuga
Võimas puhastus kõrgsurve abil
- Eemaldab tõhusalt tõrksa mustuse
100% kõrgem puhastusjõudlus võrreldes Kärcheri standardse tasapinnalise joaga.
Bajonettühendus
- Lihtne kasutada
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|450 x 41 x 41
Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0).
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid
- Eemaldab ka tõrksa mustuse
- Aia- ja kivimüürid
- Sammal