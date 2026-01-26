Tänu võimsale esmatasandi pöörddüüsile eemaldab pesutoru ka kõige tõrksama mustuse ja jätab pinnad säravpuhtaks. Üksik pöördjuga eemaldab vaevata ilmastikuoludest tingitud mustuse, näiteks aitab kiiresti puhastada sammaldunud või kulunud pinnad. Pesutoruga saab puhastada ka suuremaid pindu. Sobib kõikidele Kärcheri K 2 ja K 3 klassi survepesuritele.