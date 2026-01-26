Pesutoru DB 145 survepesuritele K 4–K 5
Keskklassi pöörddüüsiga pesutoru Kärcheri K 4 ja K 5 klassi survepesuritele. Eriti tõrksa mustuse, näiteks samblaga kaetud või ilmastiku tõttu määrdunud pindade puhastamiseks.
Pesutoru kõikidele Kärcheri K 4 ja K 5 klassi survepesuritele, mis tänu võimsale keskklassi pöörddüüsile eemaldab survejoa abil vaevata ka ilmastikuoludest tingitud mustuse. Seetõttu saate eemaldada tõrksa mustuse näiteks ka sammaldunud või ilmastikuolude tõttu määrdunud pindadelt kiiresti, saavutades säravpuhta tulemuse. Pesutoruga saab puhastada ka suuremaid pindu.
Omadused ja tulu
Pöörlev täisjuga
Võimas puhastus kõrgsurve abil
- Eemaldab tõhusalt tõrksa mustuse
100% kõrgem puhastusjõudlus võrreldes Kärcheri standardse tasapinnalise joaga.
Bajonettühendus
- Lihtne kasutada
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|450 x 41 x 41
Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0).
Kokkusobivad masinad
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid
- Eemaldab ka tõrksa mustuse
- Aia- ja kivimüürid
- Sammal