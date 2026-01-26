Pesutoru kõikidele Kärcheri K 4 ja K 5 klassi survepesuritele, mis tänu võimsale keskklassi pöörddüüsile eemaldab survejoa abil vaevata ka ilmastikuoludest tingitud mustuse. Seetõttu saate eemaldada tõrksa mustuse näiteks ka sammaldunud või ilmastikuolude tõttu määrdunud pindadelt kiiresti, saavutades säravpuhta tulemuse. Pesutoruga saab puhastada ka suuremaid pindu.