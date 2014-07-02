Pesutoru DB 160 sirvepesurile K 5- K 7
Võimsa rootordüüsiga pesutoru (üksik pöörlev juga), mis on ideaalne tõrksa mustuse eemaldamiseks. Ideaalne samblaga kaetud või ilmastikuolude poolt kahjustatud pindade puhastamiseks.
Võimsa rootordüüsiga pesutoru on ideaalne tõrksa mustuse eemaldamiseks. Üksik pöörlev juga eemaldab vaevata ilmastikuoludest tingitud mustuse ning aitab kiiresti puhastada sammaldunud või kulunud pinnad. Suure katvusega pesutoru. Sobib kõigi kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri seeriate K5–K7 survepesurite mudelitega.
Omadused ja tulu
Pöörlev täisjuga
- Eemaldab tundlikelt pindadelt ka tõrksa mustuse
Võimas puhastus kõrgsurve abil
- Eemaldab tõhusalt tõrksa mustuse
Bajonettühendus
- Lihtne kasutada
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|468 x 51 x 51
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid
- Eemaldab ka tõrksa mustuse
- Aia- ja kivimüürid
- Sammal